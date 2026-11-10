Sindicatos del metro de Seúl amenazan con una huelga para el 25 de noviembre y exigen subidas salariales

Archivo - Imagen de archivo de una estación de metro de Seúl, la capital de Corea del Sur. - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres principales sindicatos del metro de Seúl, la capital de Corea del Sur, han asegurado este martes que convocarán una huelga para el próximo 25 de noviembre si no se cumplen sus exigencias en materia de contratación y subidas salariales antes de esa fecha.

El Sindicato 1 de Metro --que opera las líneas de la 1 a la 8 y parte de la línea 9-- ha emitido esta alerta durante una conferencia de prensa celebrada tras una reunión de sus dirigentes, según informaciones de la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Inicialmente, el sindicato solicitó un aumento salarial del 5,2%, pero ha reducido ahora su demanda al 3,5% tras las negociaciones con la dirección. Asimismo, ha exigido la anulación de un plan para eliminar 2.212 puestos de trabajo y solicita la contratación de 1.313 trabajadores adicionales en lo que queda de año para hacer frente a la escasez de personal.

Otras de sus demandas incluyen un aumento de la financiación estatal destinada a servicios públicos y la exigencia de que todas las tareas sobre el terreno sean realizadas por equipos de al menos dos personas.

El sindicato ha informado asimismo de que 7.782 de sus 9.201 afiliados --es decir, el 84,6%-- participaron recientemente en una votación. De ellos, 6.715 (el 86,3% de los votantes) han respaldado el plan de huelga.

Los otros dos sindicatos han dado su visto bueno a la propuesta con el apoyo del 80,8% y el 94,9% de sus respectivos afiliados, respectivamente.

Esto ha llevado al Sindicato 1 a manifestar que, junto con el Sindicato 2, tiene previsto iniciar una campaña el 20 de noviembre a menos que se atiendan sus demandas. Además, han asegurado que planean comenzar un paro indefinido el 25 de noviembre si la dirección y el Gobierno metropolitano de Seúl no modifican su postura.