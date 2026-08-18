Siria acusa a Israel de atacar un aeropuerto militar en la provincia de Idlib, en el noroeste del país

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han acusado este martes a las fuerzas de Israel de atacar el aeropuerto militar de Abú al Duhur, situado en la provincia de Idlib, en el noroeste del país, un "acto de agresión injustificado" que han descrito como una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del país.

El Ministerio de Exteriores sirio ha indicado en un comunicado que estas acciones consituyen un "peligroso aumento de la violencia" y "hacen peligrar la seguridad y la estabilidad" en la región.

"Los continuados ataques israelíes perpetrados desde diciembre de 2024 a pesar de los esfuerzos de Siria de consolidar su estabilidad y evitar una escalada exponen los intentos de Israel de socavar los esfuerzos para arrastrar a toda la región hacia una mayor tensión e inestabilidad", recoge el documento, si bien Israel no se ha pronunciado de momento.

Informaciones recogidas por la cadena de televisión Siria TV apuntaban previamente a que varios aviones no identificados habían realizado cuatro ataques aéreos durante la madrugada contra el citado aeropuerto. Los cuatro ataques habrían alcanzado la pista del aeródromo, si bien se desconoce aún el alcance real de los bombardeos.

El mes pasado, las autoridades israelíes defendieron los ataques contra Siria como una "obligación religiosa y moral" y amenazaron con perpetrar más ataques, también "contra militantes yihadistas en el sur" del país árabe.