EEUU muestra su "gran preocupación" por los ataques de Israel contra Siria tras el bombardeo de un aeropuerto

Archivo - El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ha mostrado este martes su "gran preocupación" por los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Siria, donde ha bombardeado un aeropuerto militar de la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

"Estamos profundamente preocupados por el hecho de que los ataques aéreos israelíes contra la base aérea de Abu al Duhur puedan constituir una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional", ha lamentado Barrack en un comunicado difundido en redes sociales.

Así, ha expresado que el Gobierno del presidente de Siria, Ahmed al Shara, "no ha adoptado una postura depredadora ni ha mantenido fuerzas 'proxy'". "De Hecho, ha indicado repetidamente que prefiere una reducción de la tensión con Israel", ha continuado, al tiempo que ha afirmado que Estados Unidos "ha albergado conversaciones en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro para fomentar un ritmo diplomático" entre las partes.

"Estados Unidos continúa creyendo que la moderación y el compromiso ofrecen el curso más constructivo. Alentamos a todas las partes a priorizar el discurso lógico sobre incidentes militares adicionales", ha destacado.