Siria anuncia la detención cerca de Damasco de varios supuestos miembros de una célula de Hezbolá

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han anunciado este jueves la detención de varios supuestos miembros de una célula del partido-milicia chií libanés Hezbolá en los alrededores de la capital del país, Damasco.

Ahmed al Dalati, comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna en la provincia de Campiña de Damasco, ha explicado que la operación fue lanzada contra una presunta célula del grupo activa en las localidades de Saasaa y Kanaker, antes de afirmar que todos ellos "recibieron entrenamiento en campamentos en territorio libanés y planeaban ejecutar operaciones en territorio sirio para amenazar la seguridad y la estabilidad de los ciudadanos".

"Durante la operación, se han incautado lanzaderas de misiles, 19 misiles Grad, misiles anticarro, armas y una gran cantidad de municiones", ha afirmado, antes de indicar que los sospechosos han sido ya puestos en manos de las autoridades, según un comunicado publicado por el Ministerio del Interior sirio a través de su cuenta en Telegram.

La cartera ha publicado además las fotografías de cinco de los sospechosos, así como varias fotografías sobre los materiales y armas incautados durante las operaciones, sin que Hezbolá se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Las autoridades en pie en Siria tras la caída de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.