Siria anuncia la incautación de un vehículo cargado con explosivos supuestamente destinados a Líbano

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este martes la incautación de un vehículo que supuestamente trasladaba artefactos explosivos y que tenía como destino Líbano, menos de una semana después de asegurar que había interceptado en la frontera con Irak un cargamento de armas supuestamente destinado al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

La Autoridad de Aduanas y Puertos de Siria ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que en el vehículo incautado, "que se dirigía a territorio libanés", se han hallado 226 artefactos explosivos de fabricación artesanal "cuidadosamente escondidos en compartimentos secretos".

El Ministerio del Interior sirio indicó el 16 de julio que había incautado armamento, incluidos "misiles de largo alcance, misiles anticarro y drones", tras "detectar un vehículo aparcado en la zona fronteriza, en circunstancias sospechosas".

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.