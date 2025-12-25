Siria anuncia que una nueva moneda nacional se lanzará el próximo 1 de enero en sustitución de la libra actual

Archivo - Imagen de libras sirias - Europa Press/Contacto/Chris Huby - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco Central de Siria, Abdulqader al Hasriya, ha anunciado este jueves que el 1 de enero de 2026 se lanzará una nueva moneda nacional y se llevará a cabo un proceso de sustitución de la actual libra siria, devaluada tras años de guerra civil en el país.

"Este paso representa una nueva oportunidad de éxito para la nueva Siria y un momento crucial en su historia financiera y económica", ha expresado, agregando que la nueva moneda materializará los logros alcanzados tras la caída del régimen del expresidente Bashar al Assad.

En este sentido, ha afirmado en un comunicado que el proceso --autorizado mediante decreto-- será "fluido" y organizado". El gobernador ha detallado que el mecanismo se explicará durante una rueda de prensa programada para el domingo.

Esto se produce después de que Estados Unidos anunciara levantamiento definitivo de las sanciones contra Damasco en virtud de la Ley César, la base legal de una ola de restricciones dirigida para aislar al antiguo régimen de Al Assad por la supuesta comisión de crímenes de guerra y contra la Humanidad.

El retorno de la inversión extranjera a Siria se antoja crucial para la reconstrucción del país, según estimaciones del Banco Mundial, que estima en unos 200.000 millones de euros la cantidad mínima necesaria para restaurar las infraestructuras básicas de Siria tras cerca de catorce años de guerra.

Ahmed al Shara nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.

