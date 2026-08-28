Siria aprueba oficialmente la introducción del idioma kurdo en el sistema educativo de zonas de mayoría kurda

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, en una reunión en agosto de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Syrian Presidency

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han aprobado oficialmente la introducción del kurdo en el sistema educativo de las zonas de mayoría kurda de cara al próximo año escolar, convirtiéndolo en una asignatura obligatoria que se impartirá tres veces a la semana, si bien pone fin a la educación exclusiva en kurdo en estos centros.

El Ministerio de Educación sirio ha indicado en un comunicado en redes sociales que la decisión se enmarca en un decreto aprobado este año para "salvaguardar los derechos culturales y lingüísticos" y "promover la diversidad en el marco de una identidad nacional siria inclusiva", al hilo del acuerdo de reintegración con las autoridades semiautónomas kurdas.

Así, ha destacado que el objetivo es "establecer mecanismos ejecutivos para garantizar la aplicación de las cláusulas del decreto", incluyendo "la enseñanza del idioma kurdo como un idioma nacional, tanto en escuelas públicas como privadas en áreas en las que los ciudadanos kurdos constituyan un porcentaje significativo de la población".

"El idioma kurdo se enseñará en todos los niveles educativos y es parte del currículum aprobado", ha especificado, al tiempo que ha detallado que habrá clases de kurdo tres días a la semana. "Los alumnos estudiarán kurdo, junto al árabe y al inglés, y la nota deberá ser incluida en las notas finales, en línea con los procedimientos establecidos", ha subrayado.

En esta línea, ha resaltado que además habrá "una clase a la semana" dedicada a asuntos relacionados con la cultura kurda, al tiempo que ha añadido que "para facilitar la transición", durante este primer curso lectivo los alumnos podrán cursar algunas asignaturas "en árabe o en kurdo".

En lo relativo al personal docente, el Ministerio de Educación ha puntualizado que las autoridades tendrán que proporcionar los profesores necesarios "para la enseñanza del idioma kurdo, ya sea entre el personal existente o externo", para lo cual será necesario "poseer un título universitario o un certificado de un instituto de formación docente y tener dominio del idioma kurdo".

La mayoría de las materias se han impartido en kurdo en las zonas administradas por las autoridades semiautónomas de la región de Rojava durante los últimos 15 años, en el marco de su control de la misma en el marco de la guerra civil desatada en 2011 por la represión de las autoridades de Al Assad contra las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.

El anuncio de Damasco ha tenido lugar apenas unos días después de que el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) --brazo armado de las autoridades kurdo-sirias--, Mazloum Abdi, como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, quien era líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) hasta la caída del régimen de Al Assad.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático, de mayoría kurda.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería llevarse a cabo esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.