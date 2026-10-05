Siria condena los trabajos israelíes alrededor de los ocupados Altos del Golán

Archivo - Un vehículo militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de seguridad de Siria - Gaby Schuetze / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Siria ha condenado los trabajos llevados a cabo por el Ejército israelí en la llamada 'línea Sufa 53', en torno a los Altos del Golán --ocupados por Israel--, como una "violación flagrante del Acuerdo de Separación" con Siria firmado en 1974 "y una grave vulneración de las resoluciones de legitimidad internacional".

"La República Árabe Siria condena, en los términos más enérgicos, las continuas violaciones cometidas por la ocupación israelí contra territorio sirio, siendo la más reciente la finalización de las obras en la denominada 'Línea Sufa 53'", ha declarado la cartera en un comunicado en el que tacha esta actuación de "violación flagrante del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974 y una grave vulneración de las resoluciones de legitimidad internacional".

La diplomacia siria ha advertido que "la persistente actitud agresiva de la ocupación israelí -acompañada de ataques e incursiones terrestres- representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales y socava las disposiciones del Derecho Internacional", por lo que ha instado a la comunidad internacional a "adoptar medidas disuasorias para poner fin a estas prácticas y evitar que vuelvan a producirse".

En este marco, ha remarcado su "compromiso con su derecho legítimo a ejercer plena soberanía sobre la totalidad de sus territorios, de conformidad con los principios del Derecho Internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas".

Damasco se ha pronunciado de este modo cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reanudado trabajos de excavación ilegales en la línea de separación con los Altos del Golán ocupados, según ha recogido la cadena siria Al Ijbariya. Allí, las FDI construyen una carretera militar de ocho metros de ancho con barreras de tierra de hasta cinco metros de altura, estableciendo además trincheras y puestos de observación a lo largo de la ruta que recorre la zona ocupada.

Al apoyo diplomático de Siria han acudido los vecinos países de Qatar, Kuwait y Jordania, que han condenado en sendos comunicados los trabajos israelíes en territorio sirio ocupado, respaldando la soberanía siria. Asimismo, han coincidido en llamar a la comunidad internacional a que interceda para obligar a Israel a detener sus agresiones y a cumplir tanto el acuerdo de 1974 como el Derecho Internacional.