Siria declara "objetivos militares legítimos" dos barrios de Alepo en plenas tensiones con las FDS

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha anunciado este miércoles que dos barrios de la ciudad de Alepo controlados por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) son "objetivos militares legítimos" y ha abierto "corredores humanitarios" para la población civil, en medio del aumento de las tensiones y en previsión de una posible ofensiva sobre la zona tras los combates del martes.

El Mando de Operaciones del Ejército Sirio ha subrayado que "los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafiyé en Alepo son zonas militares cerradas desde las 3.00 horas (hora local)". "Se pide a los civiles que eviten las posiciones de las FDS", ha dicho, antes de afirmar que en ambos barrios hay decretado además un toque de queda.

Así, ha explicado que las medidas han sido adoptadas ante las operaciones de las FDS y sus "numerosas masacres contra civiles", al tiempo que ha recalcado que los corredores humanitarios han sido abiertos para permitir a los residentes abandonar el lugar antes de posibles hostilidades, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Las autoridades sirias denunciaron el martes la muerte de cuatro personas --un militar y tres civiles-- en ataques de las FDS contra Alepo, mientras que la milicia kurdo-árabe denunció igualmente otros cuatro fallecidos y 30 heridos en ataques con artillería por parte de "facciones del Gobierno de Damasco" contra Sheij Maqsud y Ashrafiyé.

En este contexto, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a las autoridades centrales y a las FDS que "sigan hablando" para intentar alcanzar un acuerdo en sus conversaciones, especialmente ante "el aumento de las tensiones" en Alepo.

"Creo que seguiremos haciendo todo lo posible para animar a las partes a que sigan hablando. La unificación de los servicios de seguridad es algo que tiene que pasar por el bien de todos los sirios, y seguiremos estando disponibles y trabajando en esa dirección", ha afirmado en una rueda de prensa desde Nueva York.

Los incidentes estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran el fin de semana avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.