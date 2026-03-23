Siria denuncia un ataque con misiles contra una base militar en su frontera con Irak

Archivo - Bandera de Siria tras la caída de Bashar al Assad, en las calles de Damasco - Europa Press/Contacto/Nicholas Muller - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Siria ha denunciado en las últimas horas un ataque con misiles contra una base militar en la provincia de Hasaka, en el noreste del país, y ha asegurado que el lanzamiento ha tenido lugar desde territorio iraquí.

"El ataque se llevó a cabo con cinco misiles lanzados desde las inmediaciones de Tal al Haua", una localidad situada en el norte de Irak y a 20 kilómetro de la frontera con Siria, según ha señalado el comando de operaciones del Ejército sirio ha señalado a la agencia de noticias estatal SANA.

La base atacada se encuentra "cerca" de la ciudad siria de Al Yarubiyá, ha indicado, antes de confirmar contactos con las autoridades del país vecino "con respecto al incidente". "El Ejército iraquí ha iniciado una operación de búsqueda para localizar a los responsables", ha agregado.

En la misma nota, Damasco ha asegurado que el Ejército se encuentra "en estado de máxima alerta" y que "cumplirá con su responsabilidad de defender el territorio sirio y hacer frente a cualquier agresión" tras un suceso que supone el primero de este tipo en el país desde el estallido de la guerra en la región con motivo de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha afectado a otros estados como Irak y Líbano.