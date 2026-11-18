Archivo - El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, durante una visita oficial a Rusia en diciembre de 2025 (archivo) - Sergei Fadeichev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han denunciado nuevamente las "continuadas incursiones" del Ejército de Israel en varias provincias del sur del país y los "asaltos y abusos" contra civiles por parte de las tropas israelíes, acciones que ha descrito como "una violación flagrante" del Derecho Internacional.

El Ministerio de Exteriores sirio ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que entre las víctimas de estas acciones figuran "mujeres, niños y ancianos", antes de advertir de que estos actos "suponen una amenaza directa para la seguridad de la población".

Así, ha reiterado que Israel "viola de forma flagrante los derechos de los habitantes" como parte de "una política israelí más amplia destinada a imponer una realidad ilegal a través del uso de la fuerza", motivo por el que ha hecho hincapié en que estas acciones "no alterará las realidades legales o soberanas ni dará a la potencia ocupante ninguna legitimidad en territorio sirio".

"Siria insta a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades jurídicas y morales, adoptando una postura clara y firme para poner fin a estas continuas incursiones, provocaciones y ataques israelíes, y para obligar a Israel a respetar las normas del Derecho Internacional", ha subrayado, antes de alertar de que estas políticas "amenazan con socavar la seguridad y la estabilidad en toda la región, poniendo en peligro las perspectivas de alcanzar la paz".

El comunicado ha sido publicado horas después de una reunión entre el ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, y el enviado de Estados Unidos para Siria e Irak, Thomas Barrack, quien es además embajador en Turquía, en el que discutieron "vías para reforzar las relaciones sirio-estadounidense", según la cartera.

El propio Barrack ha destacado que el encuentro ha consistido en "una conversación franca sobre ideas compartidas y soluciones ante los desafíos regionales". "Mi reconocimiento a la audaz cúpula dirigente de Siria, así como al presidente (estadounidense, Donald) Trump, quien supo valorar su capacidad y brindarles la oportunidad de devolver a Siria el lugar destacado que le corresponde en la región", ha zanjado.