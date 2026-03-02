Siria detiene a varios supuestos miembros de Estado Islámico en la provincia de Deir Ezzor

Archivo - Imagen de archivo de los rebeldes sirios en Alepo. - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este lunes la detención de varios supuestos miembros de una célula del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Deir Ezzor, situada en el este del país, cerca de la frontera con Irak.

El comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna en la provincia, Darrar al Shamlan, ha afirmado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión siria Syria TV que la operación ha sido llevada a cabo en Al Bukamal, sin especificar cuántas personas han sido detenidas.

Estado Islámico ha incrementado durante las últimas semanas sus ataques contra las fuerzas sirias y ha llegado a amenazar al presidente de transición del país, Ahmed al Shara, debido a sus operaciones contra el grupo yihadista.

Damasco se ha unido a la coalición internacional contra Estado Islámico que lidera Estados Unidos, lo que ha provocado críticas de los sectores más extremistas en Siria, dado el pasado como yihadista de Al Shara, quien fue líder del grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) antes de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.