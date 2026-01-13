Siria exige a las FDS que se retiren de una zona al este de Alepo tras los últimos combates en la ciudad

Archivo - Imagen de archivo de los rebeldes sirios en Alepo. - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha reclamado este martes a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que se retiren de una zona situada al este de la ciudad de Alepo, que ha declarado como "una zona militar cerrada", tras los enfrentamientos de los últimos días y el cruce de acusaciones sobre la responsabilidad en estas hostilidades.

El Mando de Operaciones del Ejército sirio ha indicado que la exigencia llega "debido a la continua movilización de grupos de las FDS, milicias terroristas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y restos del depuesto régimen (de Bashar al Assad)", al tiempo que ha afirmado que el área es usada "como punto de lanzamiento de drones kamikaze iraníes".

"Pedimos a los civiles que eviten acercarse a posiciones de las FDS en esta zona. Todos los grupos armados de esta zona deben retirarse a la orilla oriental del río Éufrates para proteger su vida", ha amenazado, en referencia a la posibilidad de lanzar una nueva ofensiva, tras los ataques de la semana pasada contra dos barrios de mayoría kurda de Alepo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el Ejército de Siria adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los grupos armados que se amasan en esta zona la usen como punto de lanzamiento para sus actividades criminales", tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Las FDS no se han pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones de Siria, si bien han acusado a "fuerzas afiliadas con las autoridades interinas en Damasco" de un ataque contra una de sus posiciones en la localidad de Abú Hamam el este de la provincia de Deir Ezzor (este), un suceso que se habría saldado sin víctimas.

El Ejército sirio acusó el lunes a las FDS de enviar efectivos a la región situada al este de Alepo a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado este fin de semana y anunció por ello el envío de refuerzos a Maskana y Deir Hafer, si bien las milicias kurdo-árabes hablaron de "desinformación" por parte de Damasco y criticaron esta movilización.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.