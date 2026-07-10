Siria habla de "paso histórico" tras la restauración de sus derechos en el seno de la OPAQ

Archivo - El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, durante un viaje a Rusia en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Fadeichev - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 han descrito como "un paso histórico" la restauración de sus derechos en el seno de la Organización para la Prohibición de la Armas Químicas (OPAQ), suspendidos en 2021, aún durante el mandato del expresidente.

El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, ha afirmado que esta decisión "refleja la recuperación de la posición internacional de Siria", antes de aplaudir que la resolución fuera aprobada "con un consenso sin precedentes de los Estados miembro" del organismo internacional.

"Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestra misión en La Haya y a todos los Estados miembro por este apoyo", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado el "papel fundamental" jugado por Qatar, así como "sus valiosos esfuerzos y su continuo apoyo para lograr este hito".

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado para Siria, Thomas Barrack, ha felicitado a Damasco "por la restauración de sus derechos y privilegios" en el organismo, que ha descrito como "un hito significativo que refleja los destacados progresos del nuevo Gobierno sirio y su compromiso con una participación internacional responsable".

La OPAQ anunció su decisión el jueves, tras considerar que se ha producido "un cambio significativo de circunstancias" después de la caída de Al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes, antes de agregar que la suspensión de Damasco tuvo lugar después de que las autoridades sirias "no declararan la totalidad de su programa de armas químicas" y "emplearan este tipo de armamento en el marco de la guerra civil desatada en 2011".

Al Assad huyó de Siria en diciembre de 2024 ante los avances hacia Damasco de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), considerado un grupo terrorista y entonces liderado por el actual presidente de transición, Ahmed al Shara, quien desde entonces ha protagonizado un acercamiento a Occidente --especialmente a Estados Unidos--, lo que le ha valido también críticas por parte de fundamentalistas que eran hasta entonces sus aliados.