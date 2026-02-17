Siria inicia la evacuación del campamento de Al Hol, que acoge a familiares de miembros de Estado Islámico

Archivo - Campamento de Al Hol, en Siria. - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han iniciado este martes las labores de evacuación de los residentes del campamento de desplazados de Al Hol, que acoge a miles de familiares de supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico, después de hacerse con el control de las instalaciones durante el mes de enero.

Así, las autoridades de la provincia de Alepo han señalado que cientos de personas han sido ya trasladadas a otro campamento en Ajtarin, antes de recalcar que estos evacuados, principalmente mujeres y niños, serán incluidos en un proceso de rehabilitación y contarán con mejores servicios mínimos en su nuevo destino, según la cadena de televisión Syria TV.

El representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, afirmó el domingo a través de un mensaje publicado en redes sociales que el organismo había observado durante las últimas semanas "una disminución significativa en el número de residentes en el campamento de Al Hol".

"Las autoridades sirias han informado a ACNUR de su plan de reubicar a las familias restantes en el campamento de Ajtarin, en la provincia de Alepo, y han solicitado el apoyo de ACNUR para ayudar a la población del nuevo campamento, apoyo que estamos dispuestos a proporcionar", sostuvo.

"Junto con el Gobierno, seguiremos apoyando el regreso y la reintegración de los sirios que han abandonado Al Hol, así como de los que permanecen allí", dijo Vargas Llosa, en el marco de los esfuerzos de Damasco para vaciar totalmente el citado campamento, hasta hace poco controlado por las autoridades semiautónomas kurdas.

Las autoridades sirias completaron la semana pasada, con apoyo de la coalición internacional contra Estado Islámico que lidera Estados Unidos, el traslado a Irak de 7.000 presos de Estado Islámico desde cárceles en Siria controladas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tras el acuerdo entre el Ejecutivo de Damasco y las autoridades semiautónomas kurdas del norte y el noreste de Siria.