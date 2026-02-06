Siria y Líbano firman un acuerdo para el traslado de más de 300 presos sirios desde territorio libanés

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Líbano. - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria y Líbano han firmado este viernes un acuerdo para el traslado de más de 300 presos sirios encarcelados en territorio libanés a su país de origen, una medida que llega tras meses de consultas y con la que Damasco y Beirut buscan mejorar sus relaciones bilaterales.

El pacto ha salido adelante durante una reunión entre el vice primer ministro libanés, Tarek Mitri, y el ministro de Justicia sirio, Mazhar al Wais, durante una visita de este último a la capital de Líbano, según informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El texto del acuerdo --aprobado la semana pasada por el Gobierno libanés-- afectará a más de 300 ciudadanos sirios que cumplen condena en Líbano, de un unos 2.250 que se estima que están encarcelados en el país vecino. "Hemos firmado un acuerdo para el traslado de los presos sirios a su país", ha afirmado Mitri, que ha señalado que "este acuerdo es resultado de unos esfuerzos sostenidos y de la expresión de una voluntad política común que se enmarca en el respeto y la confianza mutuas entre Siria y Líbano".

Por su parte, el ministro sirio ha afirmado que, "a pesar de las complejidades, los casos legales entre los dos países están progresando". Además, ha manifestado que este acuerdo permite "resolver los casos de reclusos que han cumplido largas condenas (...) y contribuye a aliviar su sufrimiento y el de sus familias".

El ministro sirio ha informado de que las comisiones judiciales especializadas de ambos países continúan reuniéndose para dar seguimiento a la situación de aquellos que continúen encarcelados pero que no hayan sido incluidos en este acuerdo y ha dado las gracias a las autoridades libanesas, tal y como ha recogido la agencia estatal siria SANA.

Está previsto que el acuerdo sea implementado a partir de este sábado, y se espera que siente las bases para soluciones más amplias de cara a una próxima fase de conversaciones para lograr el regreso de todos los encarcelados sirios.

MIEMBROS DEL RÉGIMEN DE AL ASSAD

Asimismo, Al Wais ha afirmado que las autoridades libanesas también están cooperando en otros asuntos, como la puesta en marcha de operaciones llevadas a cabo por el servicio de Inteligencia libanés para dar con antiguos miembros del Gobierno del expresidente sirio, Bashar al Assad, en el país.

Estas operaciones, según han informado fuentes cercanas al asunto a la cadena Siria TV, se están realizando en varias regiones de Líbano, entre ellas la ciudad de Trípoli, además de Akkar y Hermel, en el valle de la Becaá.

Esto se enmarcaría en un acuerdo alcanzado entre las partes para luchar contra "cualquier actividad que pueda convertir el territorio libanés en una plataforma desde la que amenazar la seguridad nacional siria", según apuntan estas mismas fuentes.