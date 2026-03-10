Siria nombra como viceministro de Defensa a un comandante de la milicia kurdo-siria YPG

Archivo - El presidnete de transición de Siria, Ahmed al Shara. - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han nombrado este martes como viceministro de Defensa de Sipan Hamo, un comandante de la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG), punta de lanza de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero.

La cartera ha indicado que Hamo será viceministro de Defensa para la región oriental de Siria, sin más detalles al respecto, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA. Por ahora, ni las YPG ni las FDS se han pronunciado sobre el anuncio.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por el presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, y el comandante de las FDS, Mazloum Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería acometerse esta integración, en medio de llamamientos de Estados Unidos en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.

El acuerdo llegó al hilo del firmado el 10 de marzo de 2025, que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien las citadas disputas sobre el proceso de integración impidieron durante meses su materialización.

Las FDS habían apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.