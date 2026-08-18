Siria y el OIEA acuerdan mantener bajo custodia siria el material nuclear hallado del antiguo régimen

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Siria - OIEA

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha acordado este martes con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que el material nuclear descubierto recientemente en el país, asociado al antiguo régimen del presidente Bashar al Assad, permanezca bajo custodia siria tras determinar que no es peligroso.

Al Shaibani ha señalado en una rueda de prensa junto al director del OIEA, Rafael Grossi, que el 17 de julio las autoridades sirias enviaron un aviso a la agencia de Naciones Unidas, advirtiendo de la presencia de material nuclear "en una ubicación no declarada" perteneciente al antiguo régimen.

"Siria confirma, sobre la base de una serie de evaluaciones técnicas, que estos materiales no representan una amenaza y que permanecerán bajo salvaguardias nacionales sirias y sujetos a la supervisión del organismo", ha expresado.

Asimismo, ha reafirmado el derecho "legal" de Siria a utilizar energía nuclear con fines pacíficos de conformidad con sus obligaciones internacionales. "Seguiremos garantizando las condiciones necesarias para el tratamiento de estos materiales y su almacenamiento seguro", ha agregado.

Por su parte, Grossi ha confirmado también en sus redes sociales que ha podido visitar las "toneladas de uranio natural" descubiertas recientemente por las autoridades sirias en una "ubicación no declarada fuera de Damasco".

"Acordamos con el Gobierno que el material no declarado será verificado y estará sujeto a las salvaguardias rutinarias de la Agencia. Hemos visitado una ubicación donde se almacenan grandes cantidades de grafito, que también está relacionada con las actividades nucleares pasadas en Deir EzZor", ha dicho.

Grossi ha visitado también las instalaciones nucleares de Deir Ezzor, en el noreste del país, convirtiéndose en el primer director general en la historia de la agencia en entrar al lugar tras 18 años de cierre como parte de su viaje al país el 17 y 18 de agosto.