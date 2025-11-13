Siria reabre su Embajada en Reino Unido tras cerca de catorce años de cierre

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, iza la bandera siria en la Embajada del país en la capital de Reino Unido, Londres - MINISTERIO EXTERIORES SIRIA EN X (@SYRIANMOFAEX)

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha izado este jueves la bandera siria en la Embajada del país en Reino Unido, lo que supone la reapertura de la legación tras catorce años de cierre a causa del estallido en 2011 de una guerra civil a causa de la represión por parte del régimen de Bashar al Assad de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.

El Ministerio de Exteriores sirio ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que Al Shaibani ha izado la bandera en la Embajada en Londres, "señalando la reanudación de su trabajo oficial tras catorce años de cierre".

El propio ministro ha resaltado en esta misma red social que "tras años de aislamiento impuesto por el régimen químico de Al Assad, hoy se reabre la Embajada siria en Londres". "Siria regresa al mundo con su identidad libre", ha zanjado, en medio de los esfuerzos de las nuevas autoridades para establecer lazos con la comunidad internacional.

El paso llega después de que el Gobierno británico retirara el 7 de noviembre de su lista de sanciones al presidente de transición de Siria y al ministro del Interior del país, Ahmed al Shara y Anas Jatab, respectivamente, después del paso dado en este sentido un día antes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.