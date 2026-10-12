Smotrich aboga por "aniquilar" Gaza porque está habitada por "1,8 millones de nazis"

Archivo - El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (archivo) - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press - Archivo
MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha defendido este lunes la necesidad de "aniquilar" Gaza como "entidad terrorista" con el argumento de que está habitada por "1,8 millones de nazis".
"Tenemos que aniquilar Gaza. No con un genocidio, Yavé lo prohíbe. Aniquilar Gaza porque Gaza es una entidad terrorista con 1,8 milloknes de nazis", ha afirmado en un acto público.
Smotrich denuncia que los gazatíes "han sido educados durante generaciones en el odio a Israel y que son capaces de masacrar, violar, quemar, asesinar a bebés, mujeres, ancianos y niños" y por consiguiente "no deberían existir".
"Y lo mismo con Huwara", ha añadido en referencia a la estratégica localidad cisjordana foco durante años de conflicto por encontrarse en el paso de una carretera que da acceso a las colonias judías del norte de Cisjordania.
Smotrich ha advertido que quiere "toda Gaza". "Quiero que Gaza sea nuestra. Lo quiero por razones sionistas", ha apelado antes de reconocer que la última escalada tiene consecuencias a nivel internacional.
"Yo puedo viajar a cuatro países: Estados Unidos, Rusia, China y Corea del Norte. Cada año podemos viajar a uno para ir rotando. Espero que no nos acostumbremos a ello", ha indicado.