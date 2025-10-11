Smotrich revela que no enviaron tropas a la zona de Gaza el 7 de Octubre porque temían un ataque de Hezbolá

Archivo - Carro de combate israelí destruido durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista israelí Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha revelado este sábado que las autoridades israelíes retrasaron durante horas el envío de tropas a la zona de los alrededores de la Franja de Gaza el día del ataque del 7 de octubre de 2023 porque temían que el asalto fuera una maniobra de distracción y que el auténtico ataque viniera del norte del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Smotrich ha relatado en una entrevista al periódico 'Yedioth Aharonoth' que "entre las 11.00 y las 12.00 horas" estuvo sentado al teléfono con el primer ministro Benjamin Netanyahu; el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Herzi Halevi, debatiendo si enviar o no las tropas al sur.

"Aún no sabíamos si la catástrofe del su era solo un engaño de Hamás para que enviáramos todas nuestras fuerzas al sur y que Hezbolá nos atacara desde el norte. Por eso esperamos un momento y cuando llegó la información de inteligencia y nos percatamos de que no estaba coordinado, enviamos las fuerzas al sur", ha relatado.

Entonces "no éramos consciente del alcance" del ataque con decenas de localidades invadidas y destruidas, unos 1.200 muertos, la mayoría civiles y 251 secuestrados. Sin embargo, Dios "nos hizo un favor" con el ataque porque "nos despertó" ante la amenaza de la otra parte de la frontera de Gaza "después de años dormidos".