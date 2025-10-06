Los socialistas franceses instan a Macron a nombrar un primer ministro de izquierda

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Francia (PS) y el Partido Comunista de Francia (PCF) han emplazado al presidente del país, Emmanuel Macron, a nombrar primer ministro a un político de izquierda tras la repentina dimisión del jefe del Gobierno Sébastien Lecornu, apenas unas horas después de anunciar la composición del Consejo de Ministros.

El secretario general socialista, Pierre Jouvet, ha defendido "el nombramiento de un primer ministro de izquierda y de los Verdes, abierto al compromiso y comprometido a no utilizar el Artículo 49.3", informan medios franceses.

Jouvet ha argumentado que "la base común ha implosionado", en referencia a las desavenencias entre los centristas cercanos a Macron y el partido conservador Los Republicanos, lo que ha provocado el "caos". "Los macronistas son los únicos responsables, junto con Los Republicanos, que se negaron a participar en el gobierno por razones oportunistas", ha apuntado al tiempo que ha subrayado que el PS "no pide la disolución ni la salida del jefe de Estado".

Por su parte, el secretario nacional del PCF, Fabien Roussel, ha pedido a Macron que nombre "finalmente" a un primer ministro y un gobierno de izquierda "que aplique medidas de urgencia" tales como la derogación de la reforma de las pensiones y la tributación de las rentas altas. Roussel ha apuntado que tratarán cuestiones con las fuerzas de izquierda en los próximos días.

Mientras, la secretaria nacional de Los Verdes, Marine Tondelier, ha mantenido conversaciones este lunes por la tarde con todos los partidos de izquierda con representación parlamentaria, incluida La Francia Insumisa. Horas antes, Tondelier declaró a la cadena de televisión BFMTV que Los Verdes "están considerando la posibilidad de gobernar".

Por su parte, La Francia Insumisa está contactando con otras fuerzas de izquierda y su líder, Jean-Luc Mélenchon, ha propuesto una reunión para estudiar todas las posibilidades. Sin embargo, Tondelier ha rechazado esta cita, ya que cree que el Partido Socialista no va aceptar cooperar con LFI como si nada hubiera pasado, en referencia a la ruptura de la coalición electoral del Nuevo Frente Popular.