Somalia anuncia la muerte de "un fundador" de Al Shabaab en un ataque al sur de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de un supuesto alto cargo del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, al que identifica como un fundador y miembro del Consejo de la Shura y de la formación, en el marco de una operación con apoyo de socios internacionales sin especificar.

El Ministerio de Defensa de Somalia ha indicado que el sospechoso, identificado como Maalin Yinou Ibrahim, murió el 5 de julio en una "operación de precisión" lanzada por las fuerzas somalíes "junto a sus socios internacionales" en la localidad de Sabiyo, ubicada en la provincia de Bajo Shabelle, al sur de la capital, Mogadiscio.

Así, ha apuntado que Ibrahim era "miembro fundado de Al Shabaab" y miembro del Consejo de la Shura, antes de agregar que Mogadiscio considera que era el 'número nueve' en el seno del grupo terrorista y asesor militar del líder de la organización, Ahmed Diriye, conocido como 'Abú Ubaida'.

La cartera ha manifestado que el hombre "dirigía y coordinaba formaciones de combate, planificaba operaciones de insurgencia en múltiples regiones, supervisaba la coordinación en el campo de batalla y operaba desde ubicaciones ocultas bajo protección armada", antes de puntualizar que además "supervisaba" operaciones de "extorsión" para la obtención de fondos.

En este sentido, ha manifestado que Ibrahim estuvo también detrás de la organización de ataques contra civiles, de "reemplazar a líderes tradicionales con personas favorables a Al Shabaab" y de "facilitar el reclutamiento forzoso de niños" para las filas del grupo extremista, especialmente activo en la zona sur del país africano.

Por su parte, el Ejército de Estados Unidos ha confirmado en las últimas horas que el 15 de julio lanzó otro bombardeo contra posiciones del grupo en Somalia, concretamente cerca de Uelmaro, cien kilómetros al norte de Kismayo (sur).

El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), que no se ha pronunciado sobre bajas en el ataque, ha recalcado que "sigue actuando junto al Gobierno federal de Somalia y las Fuerzas Armadas somalíes para degradar las capacidades de Al Shabaab para amenazar a fuerzas y ciudadanos estadounidenses en el extranjero".

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.