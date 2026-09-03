Somalia asegura haber repelido un ataque de "milicias" y Al Shabaab contra la ciudad de Baidoa

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha asegurado este jueves que sus tropas han repelido una ofensiva por parte de "milicias" vinculadas a un antiguo líder regional y miembros del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, contra la ciudad de Baidoa, situada en el suroeste del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado que "las Fuerzas Armadas de Somalia han derrotado de forma decisiva a milicias leales a (el expresidente del estado Suroeste) Abdiaziz (Hasán Mohamed) Laftagareen que operaban junto a terroristas de Al Shabaab después de que lanzaran un ataque contra Baidoa".

"Las fuerzas (gubernamentales) respondieron con valentía al ataque, que comenzó con explosiones destinadas a aterrorizar a la población civil, e infligieron graves pérdidas a las milicias atacantes", ha indicado a través de un breve comunicado publicado en redes sociales.

La cartera ha especificado que las autoridades están llevando a cabo "una evaluación" con el objetivo de "confirmar la magnitud de las bajas sufridas por los atacantes", sin detalles sobre posibles bajas entre las tropas gubernamentales tras los combates, que estallaron a primera hora del día en los alrededores de Baidoa.

Los combates son muestra del aumento de las tensiones entre el Gobierno de Somalia y Lafgagareen por el control del estado Suroeste, después de que las tropas federales se hicieran en marzo con el control de Baidoa tras la dimisión del exlíder regional, que estuvo al frente de esta región desde 2018.

La ciudad, situada a unos 250 kilómetros de la capital, Mogadscio, y que ya fue escenario de enfrentamientos similares a mediados de agosto, es además un importante centro neurálgico para la entrega de ayuda humanitaria y acoge a cientos de miles de desplazados por el conflicto y la sequía.