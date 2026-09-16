Somalia desmantela redes de Al Shabaab que operaban "de forma encubierta" en Mogadiscio y sus alrededores

Archivo - Militares del Ejército de Somalia, en una fotografía de archivo - Stuart Price / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado el desmantelamiento de varias redes del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, que operaban "de forma encubierta" en la capital, Mogadiscio, y sus alrededores, una operación que se ha saldado con la detención de más de una decena de sospechosos.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha indicado en un comunicado en redes sociales que los once detenidos eran parte de redes de Al Shabaab que "planeaban llevar a cabo actos contra la seguridad" del país africano, sin más detalles al respecto.

Así, ha apuntado que las operaciones fueron llevadas a cabo en las localidades de Daarusalaam, Garasbaaley, Kaxda, Dayniile y Afgooye, antes de resaltar que las fuerzas de seguridad somalíes incautaron "armas y otros materiales que los operativos pretendían utilizar para ejecutar los ataques planeados".

La NISA ha hecho hincapié en que "estas operaciones forman parte de los esfuerzos continuos para frustrar complots destinados a socavar la seguridad y perjudicar al pueblo somalí", al tiempo que ha pedido a la población que "comparta cualquier información sobre amenazas a la seguridad o detalles relacionados con los grupos extremistas", en referencia a Al Shabaab y Estados Islámico.