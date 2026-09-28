Somalia inflige "una gran derrota" a Al Shabaab y "milicias" antigubernamentales en los alrededores de Baidoa

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Stuart Price / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha asegurado este lunes que sus tropas han infligido "una gran derrota" a Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, y "milicias" vinculadas a un antiguo líder regional en los alrededores de la ciudad de Baidoa, escenario de varias rondas de combates durante las últimas semanas, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas en los enfrentamientos.

"Las Fuerzas Armadas somalíes infligieron esta mañana una importante derrota a los terroristas de Al Shabaab y a las milicias leales a (el expresidente del estado Suroeste) Abdiaziz (Hasán Mohamed) Laftagareen, que se han fusionado, tras un ataque contra Baidoa que comenzó con explosiones", ha dicho el Ministerio de Defensa somalí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha recalcado que sus fuerzas "repelieron valientemente el ataque, causando grandes pérdidas a los atacantes", al tiempo que ha remarcado que además "mantienen el control total de la ciudad y persiguen a los militantes que se han dado a la fuga tras los combates, sobre los que las fuerzas vinculadas a Laftagareen no se han pronunciado por el momento, en medio de las tensiones en la zona.

Los combates son una muestra del aumento de las tensiones entre el Gobierno de Somalia y Lafgagareen por el control del estado Suroeste, después de que las tropas federales --que acusan ahora al político de asociarse con Al Shabaab-- se hicieran en marzo con el control de Baidoa tras la dimisión del exlíder regional, que estuvo al frente de la zona desde 2018.

La ciudad, situada a unos 250 kilómetros de la capital, Mogadscio, y que ya fue escenario de enfrentamientos similares a mediados de agosto, es además un importante centro neurálgico para la entrega de ayuda humanitaria y acoge a cientos de miles de desplazados por el conflicto y la sequía.