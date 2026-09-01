Somalia investiga un vídeo en redes en el que militares torturan a un supuesto miembro de Al Shabaab

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la apertura de una investigación en torno a un vídeo publicado en redes sociales en el que se puede ver a militares torturando a un presunto miembro del grupo terrorista Al Shabaab capturado en el marco de las recientes operaciones de las fuerzas de seguridad contra la formación extremista, vinculada a Al Qaeda.

El Ministerio de Defensa somalí ha recalcado en un comunicado publicado en redes sociales que el Ejército ya abrió una "investigación preliminar" sobre "miembros de las Fuerzas Armadas que circularon en redes sociales un vídeo mostrando abusos a un detenido durante una operación contra milicianos de Al Shabaab".

"Tal conducta, y cualquier acto similar, contraviene claramente la Constitución de Somalia, el Código de Conducta de las Fuerzas Armadas de Somalia, el reglamento militar y el Derecho Internacional", ha destacado, antes de advertir a los militares contra "participar en este tipo de conductas".

En este sentido, ha destacado que "se tomarán medidas disciplinarias militares y legales firmes contra quien sea hallado culpable de violar la Constitución, el Derecho Internacional, los derechos de los detenidos o los Derechos Humanos".

"Todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con humanidad y protegidas de la violencia, el abuso y los tratos degradantes", ha manifestado la cartera en respuesta al vídeo, en el que se ve a un detenido tirado en el suelo y con una bolsa de plástico en la cabeza mientras sufre abusos a manos de varios militares.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.