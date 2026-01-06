Somalia mata a cinco supuestos miembros de Al Shabaab en una operación en el sur del país

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este martes la muerte de cinco presuntos miembros de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una "operación de seguridad planificada" en la ciudad de Baardhiri, situada en el sur del país africano.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que "la operación tuvo como objetivo a elementos del grupo terrorista Al Shabaab que sometían a comunidades locales a intimidación y abusos persistentes", antes de recalcar que las posiciones de Al Shabaab fueron "completamente destruidas".

"Esta operación forma parte de los esfuerzos de las Fuerzas Armadas somalíes para proteger la seguridad y desmantelar las amenazas terroristas con el objetivo de proteger las vidas y propiedades de los civiles", ha destacado.

Así, ha destacado que tanto la cartera de Defensa como el Ejército "reafirman su compromiso a la hora de sostener las operaciones antiterroristas hasta que la paz y la estabilidad hayan sido garantizadas en todo el país".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.