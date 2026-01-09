Somalia niega que un almacén del PMA en Mogadiscio fuera atacado tras la denuncia formulada por EEUU

Archivo - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud (archivo) - HASSAN BASHI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha negado que un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital Mogadiscio, fuera objetivo de un ataque armado, después de que Estados Unidos anunciara su decisión de suspender "todos" los programas de ayuda al país tras un supuesto incidente de seguridad en el lugar.

El Ministerio de Exteriores de Somalia ha afirmado en un comunicado que "los bienes a los que hacen referencia las últimas informaciones siguen bajo custodia y control del PMA, incluida la ayuda entregada por Estados Unidos", antes de detallar que el almacén "está en la zona del puerto de Mogadiscio, donde tienen lugar trabajos de expansión y reforma".

"Estas operaciones no han afectado a la custodia, gestión o distribución de la ayuda humanitaria", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que está "revisando" el impacto de estas obras "en coordinación con los socios humanitarios".

Así, ha reseñado que el Gobierno de Somalia "sigue totalmente comprometido con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas", antes de agregar que "valora la colaboración con Estados Unidos y todos los donantes internacionales".

El comunicado ha sido publicado después de que la oficina de ayuda exterior del Departamento de Estado estadounidense anunciara la suspensión de la ayuda y mostrara su "profunda preocupación" por "las informaciones sobre que funcionarios del Gobierno somalí destruyeron" un almacén del PMA financiado por Estados Unidos y "confiscaron ilegalmente 76 toneladas métricas de ayuda alimentaria financiada por donantes para somalíes vulnerables".

Sin embargo, Washington no dejó claro cuánta ayuda se verá afectada por al suspensión ni da detalles sobre el supuesto ataque, llega en un momento en el que la Administración de Donald Trump ha intensificado las críticas a los refugiados y migrantes somalíes en Estados Unidos, llegando a imponer restricciones contra aquellos que quieren llegar o establecerse en el país norteamericano.