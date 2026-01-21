Starmer asegura que los ataques de Trump al acuerdo de Chagos buscan que ceda con respecto a Groenlandia

El primer ministro británico, Keir Starmer, abandona Downing Street para acudir a la Cámara de los Comunes. - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado este miércoles que los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al acuerdo alcanzado por Reino Unido con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos son una forma más de presión para que Londres ceda respecto a las crisis en Groenlandia.

En su intervención en la sesión de control en la Cámara de los Comunes, Starmer ha achacado las críticas de Trump al acuerdo sobre Chagos a un "propósito expreso" de "ejercer presión" sobre su persona para que cambie la posición británica respecto a Groenlandia.

"Quiere que yo ceda en mi postura y no voy a hacerlo", ha asegurado en el intercambio con la líder de la oposición, Kemi Badenoch, que ha cerrado filas con el primer ministro en la cuestión de Groenlandia pero en cambio ha criticado el pacto con Mauricio.

Después de que Trump tachara de "estúpido" el acuerdo y sostuviera que precisamente este pacto es uno de sus motivos para exigir la anexión del territorio danés, Starmer ha insistido en que el líder estadounidense ha virado su posición respecto al acuerdo alcanzado en octubre de 2024 y solo busca elevar la presión sobre Londres en sus pretensiones de controlar la isla de Groenlandia.

"Lo que dijo sobre Chagos estaba literalmente en la misma frase que lo que dijo sobre Groenlandia. Ese era su propósito, y el futuro de Groenlandia es una cuestión binaria que en este momento está dividiendo al mundo, con consecuencias materiales", ha indicado el jefe del Ejecutivo británico.

En este sentido ha recalcado que no cambiará su posición y seguirá el principio de que "el futuro" del territorio ártico "corresponde únicamente a Groenlandia y al Reino de Dinamarca".

Reino Unido se encuentra entre los países a los que Washington ha amenazado con aplicar un 10% de aranceles adicional por su postura respecto a Groenlandia, después de que Londres confirmara la participación de tropas en los ejercicios militares liderados por Dinamarca en plenas tensiones con Trump por su intención de tomar la isla.

Desde entonces Starmer ha rechazado las presiones de la Casa Blanca, aunque al mismo tiempo ha evitado elevar las tensiones y ha llamado a la "calma" y el diálogo entre aliados, incluyendo Estados Unidos, para resolver la crisis en Groenlandia.