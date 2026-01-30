Starmer confirma que China ha levantado sanciones contra políticos británicos tras una reunión con Xi

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Jin Liangkuai

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este viernes que China ha levantado las sanciones contra cuatro diputados británicos y otros dos miembros de la Cámara de los Lores tras una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Starmer ha detallado en declaraciones a la cadena BBC que durante la reunión plantearon "cuestiones difíciles y delicadas", como las restricciones de viaje a los diputados Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien y Nusrat Ghani.

Dichas restricciones --anunciadas en marzo de 2021 en represalia por las medidas "unilaterales" tomadas por el país por la represión contra la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang-- también afectaban a dos miembros de la Cámara de los Lores, David Alton y Helena Kennedy, así como a un exdiputado, Tim Loughton.

"La respuesta de China tras nuestras conversaciones es que las restricciones ya no se aplican. Xi me dijo que eso significa que todos los parlamentarios tienen libertad de viajar a China", ha explicado a la BBC desde la ciudad de Shanghái.

Pekín respondió con estas sanciones en 2021 ante un paso previo de Londres en coordinación con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá contra dos altos cargos chinos por su participación en la represión contra la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang.