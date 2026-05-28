Starmer defiende su gestión ante críticas de Blair: "Heredamos una situación muy diferente a la de 1997"

Archivo - El primer ministro britanico, Keir Starmer, acude al funeral de un histórico dirigente laborista el pasado abril. - Europa Press/Contacto/Davidson - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha defendido este jueves su gestión a cargo del Gobierno de las críticas lanzadas por el ex líder laborista Tony Blair, afirmando que tuvo que poner en marcha políticas económicas después de heredar una situación "muy diferente a la de 1997", en referencia a cuando Blair ocupó Downing Street.

"No les sorprenderá saber que no estoy de acuerdo con mucho de lo que Tony dice sobre lo que está haciendo el Gobierno. Todos podemos discutir sobre políticas concretas, pero la verdadera pregunta es: ¿cuál es el cambio?, ¿cuál es la diferencia que se está produciendo en un país que heredamos hace dos años en una situación muy mala?", ha asegurado durante unas declaraciones en un acto en Londres que recoge el diario 'The Guardian'.

De esta forma, Starmer ha subrayado sus decisiones para "estabilizar la economía" y asegurar el "crecimiento", "de modo que se generara riqueza en todas las partes del país". "Gracias a nuestras decisiones políticas, eso está ocurriendo", ha recalcado.

En concreto, ha defendido su gestión para lograr mejores servicios públicos, bajar las listas de espera en la sanidad británica y "reducir la migración sin afectar el crecimiento económico".

Del mismo modo, en política internacional ha sacado pecho de "reconstruir en apenas dos años" la relación con la Unión Europea en un ambiente especialmente complicado marcado por la inestabilidad geopolítica. "Ahora somos un socio de confianza, un aliado de nuestros socios europeos, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra relación con Estados Unidos. Y muchísima gente dijo que eso no sería posible", ha insistido.

CRÍTICAS DE BLAIR POR FALTA DE RUMBO

De esta forma, Starmer ha replicado a Blair, tras las críticas del histórico líder laborista en un largo texto en el que afeó que el Ejecutivo de Reino Unido no cuenta con un plan de futuro y dio por amortizado al primer ministro aunque, al mismo tiempo, pidió un debate en el seno del partido para "elegir una dirección" antes de cambiar de líder.

"El principal problema del Gobierno no es la personalidad de Keir. Ni un fracaso a la hora de comunicar 'nuestros logros'. Ni la necesidad de afirmar con más fuerza los 'valores' laboristas", ha asegurado en una extensa publicación en su fundación en la que ofrece su visión sobre la crisis interna que atraviesa el laborismo británico.

Con Starmer en la cuerda floja tras varias polémicas y los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales, Blair insistió en que el partido abra un debate interno y tome una dirección antes de la sucesión.

A este respecto, el primer ministro británico ha reconocido que es necesario un "debate de ideas" ante la crisis que atraviesa la formación. "Estoy de acuerdo con él en que deberíamos estar teniendo un debate sobre políticas e ideas, y que eso es lo que genera la política", ha afirmado, "ahí es donde debería estar el foco", ha añadido, dándole la razón a Blair en este aspecto.