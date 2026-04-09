Starmer discute con Trump un "plan práctico" para reanudar el tráfico en el estrecho de Ormuz "lo antes posible"

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Lauren Hurley/No. 10 Downing

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abordado este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la necesidad de un "plan práctico" para la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Ambos dirigentes han discutido la reapertura "lo antes posible" de este paso clave para el comercio mundial en una conversación telefónica mientras Starmer se encuentra en Qatar, en el marco de una gira por países de Oriente Próximo para abordar los esfuerzos diplomáticos que pongan fin a la guerra desatada hace más de un mes.

En este sentido, han coincidido en que "ahora que hay un alto el fuego en vigor y un acuerdo para abrir el estrecho, nos encontramos en la siguiente fase para alcanzar una solución", según recoge el Gobierno británico en un comunicado.

"El primer ministro expuso el contenido de sus conversaciones con los líderes del Golfo y los responsables militares de la región sobre la necesidad de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, así como los esfuerzos de Reino Unido por reunir a los socios para acordar un plan viable", concluye la nota de Londres.