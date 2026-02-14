Starmer se distancia del Brexit y apuesta por más integración con Bruselas en su discurso de Múnich

Archivo - El primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo - Carl Court/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha declarado este sábado que ha llegado la hora de que su país se distancie de la realidad del Brexit para apostar en su lugar por un acercamiento a todos los niveles con la Unión Europea.

"Ya no somos el país de los años del Brexit. El premio es más seguridad y un crecimiento más fuerte", ha asegurado Starmer antes de insistir en que la profundización de las relaciones económicas "va en el mejor interés tanto de Londres como de Bruselas".

"Por lo tanto, debemos considerar también en qué otros sectores podríamos acercarnos al Mercado Único, y en qué puntos funcionaría para ambas partes", ha añadido el primer ministro británico durante su discurso.

Starmer ha insistido en que "Europa es un gigante dormido" y esta percepción se ve demostrada por la guerra entre Rusia y Ucrania. "Nuestras economías eclipsan a la de Rusia, más de diez veces. Contamos con enormes capacidades de defensa. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esto es menos que la suma de sus partes", se ha lamentado.

"Europa cuenta con más de 20 tipos de fragatas y unos 10 tipos de aviones de combate. Contamos con más de 10 tipos de tanques de batalla principales. Mientras tanto, Estados Unidos tiene uno. Es tremendamente ineficiente", ha indicado.