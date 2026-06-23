Starmer se propone "resolver asuntos difíciles" antes de abandonar el cargo

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer. - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se ha propuesto seguir trabajando hasta el última día en su cargo para "resolver asuntos difíciles" antes de abandonar el puesto, tras anunciar este lunes su dimisión, que se concretará tras la conclusión del proceso de primarias del Partido Laborista, que comienza el próximo 9 de julio.

En declaraciones de su portavoz recogidas por el diario británico 'The Guardian', Starmer ha trasladado a su gabinete su intención de abordar asuntos complejos, cuando Londres tiene pendiente presentar su plan de gasto militar antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, del 7 y 8 de julio, antes de dejar paso al próximo primer ministro.

Con todos los focos apuntando al exalcalde de Mánchester Andy Burnham, único candidato por el momento a la sucesión, Starmer ha incidido en que el gabinete "tiene responsabilidades" antes de que deje el cargo, insistiendo en que "la actividad habitual del Gobierno debe continuar".

"Añadió que quería una transición ordenada, tal como expuso ayer, y que intentaría resolver cuestiones difíciles en las próximas semanas para apoyar a su sucesor", ha indicado el portavoz gubernamental.

En todo caso, el todavía líder laborista ha subrayado su intención en lograr una transición "lo más sencilla posible", dando su apoyo a quien le suceda en el puesto de 'premier'.

Starmer anunció este lunes su marcha, tras ceder a las presiones internas por la falta de liderazgo y tras encadenar varias crisis y un desplome electoral en los comicios locales de mayo, que confirmaron el auge de la ultraderecha de Reform UK, que lidera Nigel Farage. Tras dos años como primer ministro, Starmer dejará el puesto cuando concluya el proceso interno abierto en el Partido Laborista para designar un nuevo líder.

Enfrente ha emergido como alternativa el exalcalde de Mánchester, figura del laborismo llamada a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar al partido que ya ha dado el paso para presentar una candidatura a las primarias. Tanto es el favoritismo de Burham que podría convertirse en primer ministro el 17 de julio si no se presentan más rivales al liderazgo del partido.