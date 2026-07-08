Starmer sostiene que ha mantenido una "muy buena relación" con Trump y que seguirán en contacto

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, durante la cumbre en Ankara. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha señalado este miércoles al término de la cumbre de la OTAN celebrada en la capital turca, Ankara, en su última cita internacional antes de abandonar el cargo que ha mantenido una "muy buena relación" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y que ambos han subrayado su intención de seguir en contacto.

En declaraciones tras la cumbre, Starmer ha hecho repaso a las relaciones trasatlánticas durante su mandato, a punto de terminar por una revuelta interna en el Partido Laborista que tendrá en cuestión de semanas un nuevo líder y primer ministro. Así sobre su contacto con Trump ha asegurado haber mantenido "una muy buena relación" durante su estancia en Downing Street.

"No hay ninguna duda al respecto, y hace un momento hablamos de ello; seguiremos en contacto. Eso es importante en lo que respecta a la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, porque es una relación estratégica realmente importante", ha afirmado, según declaraciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

De esta forma, y hablando de su legado como 'premier' británico ha indicado que su deber era asegurarse "de que esa relación funcionara". Starmer ha hecho así caso omiso a los insistentes ataques del jefe de la Casa Blanca, en particular por la reticencia de Londres a secundar la guerra en Irán.

En pleno debate sobre el gasto militar y cuando ha presentado una 'hoja de ruta' que ahora recaerá sobre su más que posible sucesor Andy Burnham, el todavía primer ministro le ha aconsejado no modificar las reglas fiscales y que evite endeudarse para financiar el mayor gasto en defensa.

"Creo que las reglas fiscales son realmente importantes. Sin duda, son una de las razones por las que hemos logrado estabilizar la economía", ha dicho, para reiterar que recurrir a más deuda no es "la forma más sensata de obtener más recursos para defensa".

El plan presentado por Starmer y que ahora queda a la espera de como lo recibe el nuevo Ejecutivo aspira elevar más de 15.000 millones de libras (más de 17.000 millones de euros) el gasto militar y situar así a Reino Unido en el 4,2% del PIB en inversión militar, acercándose al listón marcado por la OTAN para 2035.