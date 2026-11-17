Archivo - El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante un encuentro internacional en Kiev. - Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha reclamado este martes que los líderes europeos hablen directamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, y traten de establecer los plazos y la agenda para los contactos con Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania, tras incidir en que Europa ha delegado "demasiado tiempo" el diálogo con Rusia en manos estadounidenses.

"Llevamos demasiado tiempo delegando el diálogo europeo con Rusia y creo que eso es irresponsable. Ahora que contamos con un marco creo que los líderes europeos deberían dialogar directamente con Putin con un mismo mensaje y argumentos comunes", ha expuesto el dirigente finlandés en una entrevista con el diario británico 'Financial Times'.

En este sentido, ha recalcado que los socios europeos deben implicarse más en los contactos con Rusia respecto a la invasión de Ucrania, en un momento en el que Washington ha reanudado el formato trilateral con Kiev y Moscú y se plantean opciones para que próximas rondas cuenten con presencia europea.

Según Stubb, pese a que Europa llega "tarde" en su organización interna, debe dar el paso ya que, a su juicio, Putin "está listo para hablar con Europa" por lo que ha instado a avanzar en esta línea y establecer la agenda de próximas conversaciones.

"Ahora es muy importante que seamos nosotros quienes marquemos la agenda. Así pues, en primer lugar, necesitamos un calendario. En segundo lugar, una agenda", ha expuesto, para incidir en que los representantes europeos deben tratar las garantías de seguridad de Ucrania, la situación de Ucrania, incluyendo su territorio y prosperidad tras el conflicto; así como medidas para fomentar la confianza y un alto el fuego, seguidos de un debate sobre "el tipo de seguridad en el futuro".

La última cita de líderes europeos en Irlanda produjo un acuerdo sobre un "equipo europeo" compuesto por representantes de las instituciones de la Unión junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia para participar en futuras conversaciones con Rusia sobre el futuro de Ucrania.