Una súbita inundación por las lluvias torrenciales deja cuatro muertos en el norte de Vietnam

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en Vietnam, en noviembre de 2025 - Liu Ying / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras cuatro se encuentran desaparecidas en el norte de Vietnam, entre estas últimas una niña de ocne años, como consecuencia de una inundación por fuertes lluvias que se ha llevado por delante buena parte del municipio de Muong Than.

Según la Policía local, hay al menos otros siete heridos, trece casas destruidas (en particular en la población de Chit) y otro centenar de viviendas se expone a quedar sepultada por deslizamientos de tierra.

La provincia donde se encuentra Muong Than, Lai Chau, se encuentra ya bajo estado de emergencia para facilitar las tareas de salvamento y rescate, según un comunicado recogido por el medio Vietnam Plus.