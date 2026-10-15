Un submarino nuclear de Rusia realiza un ensayo con misiles de crucero en el océano Pacífico

Archivo - Una bandera de Rusia. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Rusia ha anunciado este jueves un ensayo con misiles de crucero por parte de uno de sus submarinos nucleares durante unas maniobras en el océano Pacífico, durante las que la zona "fue cerrada a buques y aviones civiles".

"El submarino de propulsión nuclear 'Novosibirsk' de la Flota del Pacífico ha lanzado misiles de crucero en el océano Pacífico durante unas maniobras rutinarias", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha especificado que un misil de crucero Onyx fue disparado contra "un objetivo naval que simulaba un buque enemigo" y que estaba situado a 170 kilómetros de distancia, mientras que el segundo objetivo, a más de 1.200 kilómetros, fue destruido por un misil Kalibr.

"Los buques y embarcaciones de la Flota del Pacífico garantizaron la seguridad en la zona de tiro y cerraron dicho espacio a las embarcaciones y aeronaves civiles", ha dicho la cartera, que ha publicado además un vídeo sobre las maniobras y disparos por parte del 'Novosibirsk'.