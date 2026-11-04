Sudáfrica apunta que la victoria demócrata en las 'midterms' "abrirá una nueva era en el mundo de las relaciones"

Archivo - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, durante un viaje a Francia. - Lionel Urman / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha señalado este miércoles que espera que la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato traiga "cambios" en Estados Unidos y se "abra una nueva era en el mundo de las relaciones".

"Hemos visto que los demócratas han tomado el control del Senado y de la Cámara de Representantes. El pueblo estadounidense ha hablado, y sigue hablando mientras se va completando el recuento de todas las elecciones", ha indicado el presidente sudafricano en declaraciones recogidas por el diario IOL, precisamente desde un colegio electoral en Johannesburgo donde ha depositado su voto en las elecciones municipales.

En este sentido ha vaticinado que la ola demócrata en las 'midterms' de Estados Unidos "va a dar paso a una nueva era en las relaciones internacionales", tras insistir en el enrome impacto e influencia que tiene Estados Unidos y señalar que el cambio en el control de la Cámara de Representantes y en el Senado estadounidenses "traerá consigo algunos cambios".

Ramaphosa ha señalado la disposición del país africano a mantener buenas relaciones con Washington después de las tiranteces con la Administración de Donald Trump, que se tradujeron en la retirada de Sudáfrica del programa de preferencias comerciales para África (AGOA, por sus siglas en inglés), a partir del 1 de enero de 2027.

"Esperamos que, en el plano bilateral, se produzca un acercamiento de posturas que nos permita encontrar un camino adecuado en cuestiones geopolíticas, así como en materia de comercio e inversión", ha resumido el líder sudafricano.

El Gobierno estadounidense ha justificado este paso en las prácticas "preocupantes y generalizadas" de Sudáfrica en materia de "barreras" al comercio y la inversión estadounidense.