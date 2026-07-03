Sudáfrica despliega a más de 3.000 militares para garantizar la seguridad en medio de protestas xenófobas

Protestas contra la migración en Sudáfrica, a 30 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Mbuthi Msweli

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha ordenado el despliegue de más de 3.000 efectivos del Ejército durante un mes en todo el país, en medio de fuertes protestas contra la migración y episodios de violencia xenófoba que han obligado a países como Uganda a abrir procesos de evacuación para sus ciudadanos.

El pasado martes, las principales ciudades de Sudáfrica se convirtieron en escenario de una ola de protestas de miles de personas, muchas de ellas ataviadas con la tradicional vestimenta zulú, látigos y porras incluidos, para exigir la salida del país de migrantes ugandeses, zimbabuenses, nigerianos o mozambiqueños, a los que culpan de la imposibilidad de encontrar trabajo en un país con un índice de paro del 32%. Los manifestantes prometieron marchar semanalmente hasta que se cumplan sus demandas.

Ante esta tesitura, el presidente sudafricano ha informado al Parlamento de su decisión de desplegar a 3.405 militares hasta el 31 de julio "en todas las provincias de Sudáfrica" para "preservar el orden en el país" y colaborar con la Policía en la contención de las "marchas previstas contra los migrantes ilegales".

Para curarse en salud, el pasado domingo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, anunció la puesta en marcha de un programa de "repatriación voluntaria" para los aproximadamente 50.000 ugandeses que viven en el país vecino. Los primeros nacionales ugandeses evacuados por la ola de violencia xenófoba llegaron esta madrugada al aeropuerto internacional de Entebbe en un vuelo con 273 personas a bordo, entre ellas 18 niños.