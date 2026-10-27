Sudáfrica ordena el despliegue de más de 500 militares en el este ante los recientes incidentes xenófobos

Archivo - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa - Chen Wei / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha ordenado este martes un despliegue militar de más de 500 efectivos en el este del país, en respuesta a los "recientes actos violentos" de los que ha sido escenario y ante las elecciones municipales previstas para el próximo 4 de noviembre.

El Ejército sudafricano enviará un total de 510 militares a la provincia de KwaZulu-Natal, donde permanecerán hasta finales de noviembre con el objetivo de ayudar a la Policía a mantener el orden público "a la luz de los recientes actos violentos derivados de una campaña de desinformación" sobre los refugiados, ha señalado la Presidencia en un comunicado.

El despliegue, que tendrá un coste de 34 millones de rands (más de 1,8 millones de euros), pretende asegurar la provincia y en particular su ciudad más grande, Durban, donde se han registrado numerosos ataques contra extranjeros, si bien las tensiones xenófobas se han incrementado en los últimos años en todo el país.

KwaZulu-Nata fue epicentro de los disturbios antigubernamentales de 2021, desencadenados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Su partido, uMkhonto weSizwe, se convirtió en la principal fuerza política de la provincia en las elecciones generales de 2024 y se espera que vuelva a obtener un buen resultado en las municipales de la próxima semana.