Sudáfrica presenta un expediente contra Israel ante la CIJ por incumplir las medidas para prevenir el genocidio

Desplazados palestinos en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudáfrica ha presentado esta semana un expediente contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por incumplir las medidas provisionales impartidas por el tribunal para prevenir la comisión de genocidio en la Franja de Gaza.

Sudáfrica abanderó a finales de diciembre de 2023 una denuncia contra Israel ante la CIJ por cometer un "genocidio" de la población de la Franja de Gaza a través de su campaña de bombardeos tras los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de ese año, en el comienzo de la guerra de Gaza.

La CIJ, en consecuencia, ha dictado varias medidas provisionales, jurídicamente vinculantes pero sin mecanismo alguno para su cumplimiento, para forzar a Israel a que tome todas las medidas necesarias para impedir la comisión de un genocidio de la población palestina al entender que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable en el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos del genocidio.

Este pasado 25 de agosto, el Gobierno sudafricano presentó ante la CIJ un extenso expediente informativo en el que denuncia el incumplimiento sistemático de Israel de las medidas dictadas por la corte y recuerda, entre otros aspectos, que desde el alto el fuego declarado en octubre del año pasado "ha muerto de media un niño al día en Gaza a manos del Ejército israelí".

"Las órdenes de la corte son vinculantes para Israel, y la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger al pueblo palestino del genocidio, lo que incluye tomar todas las medidas necesarias para prevenirlo y castigarlo", ha exigido el Gobierno sudafricano en un comunicado.

Dado que "lamentablemente, Israel no ha cumplido con las órdenes judiciales, Sudáfrica continuará explorando todas las vías legales a su alcance para lograr que Israel cumpla de forma plena e inmediata con las órdenes del tribunal".

"Las Medidas Provisionales no solo se ordenaron para proteger los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sino que también salvaguardan la administración de justicia y la legitimidad de la propia CIJ, al garantizar que los derechos que la Corte está llamada a reivindicar no sean destruidos antes de que emita su decisión final", concluye el Ministerio de Exteriores sudafricano