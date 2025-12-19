Suecia convoca al embajador de Irán en protesta por la detención de un sueco-iraní acusado de espiar para Israel

La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, durante una comparecencia ante la prensa en Bruselas en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Suecia ha convocado esta semana al embajador de Irán en el país para protestar por la detención de un ciudadano sueco-iraní acusado de espionaje para Israel y ha manifestado que hay informaciones que apuntan a que fue sentenciado a muerte, si bien las autoridades iraníes no se han pronunciado oficialmente al respecto.

La ministra de Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard, ha afirmado en una rueda de prensa que esta personas, cuya identidad no ha trascendido, "está acusado de un grave crimen". "Tenemos información que apunta a que ha sido sentenciado a muerte, si bien no es información confirmada", ha señalado.

Así, ha recalcado que la postura de Suecia sobre la pena de muerte "es muy clara", en referencia a su rechazo a la aplicación de la misma "independientemente de las circunstancias". Además, ha insistido en que Estocolmo "aborda por la vía consular" el caso desde que tuvo conocimiento de la situación.

Las palabras de Stenergard han llegado días después de que el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, desvelara que el ciudadano con doble nacionalidad procesado por sospechas de espionaje tras ser detenido durante los doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada en junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático era "un iraní que recibió ciudadanía sueca y residía allí desde 2020".

Yahangir sostuvo que las investigaciones apuntan a que esta persona "fue reclutada por los servicios de Inteligencia del régimen sionista y viajó a las capitales de seis países europeos junto a sus agentes para recibir el entrenamiento necesario", según el portal de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial iraní.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras la ofensiva israelí --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes--, que dejó alrededor de 1.100 muertos.