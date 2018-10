Los suegros de Trump obtienen la nacionalidad de Estados Unidos

Actualizado 10/08/2018 9:14:20 CET

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los padres de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, de origen esloveno, han obtenido la nacionalidad estadounidense gracias a la denominada "migración en cadena", contra la cual se ha pronunciado el presidente Donald Trump por considerarla un subtefurgio para la entrada masiva de personas en el país norteamericano.

"La migración en cadena debe terminar ya. Algunas personas entran y se traen a toda su familia con ellos. ¡No se puede aceptar!", proclamó Trump en Twitter en noviembre de 2017, en el marco de sus encendidos discursos contra la llegada de extranjeros a Estados Unidos.

El jueves, sin embargo, fueron sus suegros eslovenos, Viktor y Amalija Knavs, quienes recibieron la nacionalidad gracias a este tipo de programas, durante una ceremonia privada celebrada en Nueva York, según informa el periódico 'The New York Times'.

En este sentido, al ser interrogado sobre si se había recurrido a la "migración en cadena" como fórmula para los Knavs, su abogado, Michael Wilds, ha contestado: "Supongo". Las leyes de privacidad de Estados Unidos impiden conocer los detalles del caso si no los revelan las personas directamente interesadas.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX