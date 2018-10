El sufrimiento "inimaginable" de los civiles asediados en Ghuta Oriental

Actualizado 06/03/2018 21:39:51 CET

MADRID, 6 Mar.

El Comité Internacional para la Cruz Roja ha completado este martes el reparto de más de 5.000 paquetes de alimentos para los miles de civiles que llevan meses atrapados bajo el asedio de las fuerzas gubernamentales sirias en el enclave de Ghuta Oriental, controlado por fuerzas rebeldes y situado en la periferia de Damasco.

El CICR ha difundido imágenes del reparto de ayuda, con testimonios de decenas de civiles sirios, y ha alertado de la grave situación que padecen todos los que viven atrapados en Ghuta Oriental, que han sufrido cosas "inimaginables" y que siguen necesitados de la ayuda exterior para poder sobrevivir.

"La situación que hemos presenciado es precaria. Las personas nos están contando historias desesperadas. Ningún niño debería pasar por esto", ha explicado Pawel Krzysiek, portavoz del CICR en Siria, durante su estancia en Ghuta Oriental, mucho más dañada por los bombardeos que en anteriores repartos de ayuda humanitaria.

"Hemos visto a muchas menos personas por las calles. Se han empezado a congregar posteriormente cuando han visto a nuestros colegas de la Media Luna Roja con la clínica. Han venido con los niños para conseguir los suministros médicos básicos", ha indicado.

Vídeo: Twitter @CICR_es

LA AYUDA ENTREGADA "NO ES DE NINGUNA MANERA SUFICIENTE"

"Las personas que hemos encontrado aquí han sufrido cosas inimaginables. Parecen exhaustos y lo que hemos entregado hoy no es de ninguna manera suficiente", ha relatado. "Las personas no están contando historias desesperadas. Están cansados, están enfadados. No quieren comer. No quieren ayuda humanitaria, lo que quieren es que paren los bombardeos. Este es el mayor problema de esta guerra", ha explicado.

El portavoz del CICR en Siria ha dejado claro que la organización hará "todo lo posible" para regresar a Ghuta Oriental "con más comida y más suministros" para ayudar a los civiles.

El convoy de ayuda humanitaria, conformado por 46 camiones, ha logrado llegar este martes a la localidad de Duma, en Ghuta Oriental, en el marco de los esfuerzos de la Media Luna Roja Árabe Siria y Naciones Unidas.

La columna de camiones ha trasladado unos 5.500 paquetes de alimentos para más de 27.500 personas --cada paquete contiene alimentos que permiten sobrevivir a una familia de cinco personas durante un mes--, además de suministros médicos y quirúrgicos y ropa.

El portavoz del CICR ha subrayado que toda esta ayuda humanitaria "no es suficiente" para aplacar "el sufrimiento" de los civiles que viven en Ghuta Oriental. "Las personas están afrontando condiciones pésimas y escasez y un acceso humanitario continuo y reiterado es esencial y debe permitirse", ha subrayado. "Lo que realmente necesitan es una solución sostenible para su situación de seguridad", ha añadido Krzysiek.

"Soy frágil porque solo comemos cebada. No hay alimentos. Los alimentos han destruido nuestra casa. Por favor, ayúdennos", ha afirmado una mujer anciana durante el reparto de ayuda humanitaria.

"Los niños no han visto la luz del día desde hace quince o 20 días. ¿Nadie puede ayudarnos? ¿Por qué nadie nos ayuda? ¿Nadie puede venir con nosotros? ¿Por qué no se puede detener esta situación? ¿Hasta cuándo va a permanecer el mundo callado?", ha planteado otra mujer.

La última ocasión en que el CICR consiguió acceder a Ghuta Oriental para entregar ayuda humanitaria a los civiles fue el 12 de noviembre de 2017. En las últimas semanas, las fuerzas del régimen que preside Bashar al Assad han lanzando intensos bombardeos que han acabado con la vida de más de 600 personas en este enclave de la periferia damascena.