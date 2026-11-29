Archivo - Referéndum en Suiza (archivo) - Ruben Sprich / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Suiza ha aprobado este domingo en referéndum por un 54,3% relajar la normativa para la exportación de armamento, entre otras votaciones, como el rechazo a subir el IVA para financiar una nueva pensión (55,2%), el rechazo a una reforma de la tributación conjunta para parejas (58,9%) o la prohibición de utilización de pirotecnia de alto impacto acústico (59,8%).

Dentro de esta batería de votaciones se ha aprobado flexibilizar la normativa a la exportación y reexportación de armamento, una postura apoyada por el Gobierno, la mayoría del Parlamento y la industria, que quería eliminar esta desventaja competitiva.

"La población suiza sabe que la seguridad, el empleo y la cualificación son de importancia fundamental", ha destacado el responsable del ultraderechista Partido Popular Suizo Michael Götte en declaraciones al portal de noticias SwissInfo.

Quienes pedían el voto contra la reforma lograron reunir las 50.000 firmas necesarias para forzar un referéndum porque temían que las armas suizas terminaran en zonas de guerra. Defendían además la tradición de neutralidad y humanitarismo suiza.

La neutralidad de Suiza no prohíbe la venta de armas, pero sí tenía estrictos controles en vigor. Sin ebmargo, desde la invasión rusa de Ucrania de 2022 ha aumentado el apoyo a rebajar estas restricciones por las tensiones con otros países europeos.

El cambio abre la puerta a exportar armamento a 36 países occidentales a los que estaba prohibida cualquier venta incluso si estaban inmersos en un conflicto bélico.

Asismo elimina el veto de Berna a la reexportación en otros países de material militar fabricado en Suiza. El Gobierno suizo sí mantendrá la capacidad de bloquear exportaciones por motivos de interés nacional. El cambio no afecta a Ucrania, que seguirá sin poder recibir material militar suizo directa ni indirectamente.

OTRAS VOTACIONES

Este domingo la población suiza ha rechazado además con un 55,2% de noes elevar el IVA para financiar parcialmente una paga extra para pensionistas jubilados que sí se aprobó en un referéndum anterior de 2024. Ahora el Gobierno deberá buscar los 4.700 millones de euros que necesita para financiar esta paga extraordinaria.

Desde la Federación de Sindicatos Suizos Gabriela Medici ha advertido de que en un momento de aumento del coste de la vida supone un riesgo elevar los impuestos indirectos.

Mientras, el Gobierno defiende reformas para aplazar la jubilación más allá de los 65 años, pese a que en 2024 se rechazó elevar un año la edad de jubilación.

Por otra aparte, se ha aprobado la Iniciativa de Restricciones a la Pirotecnia (59,8%) que prohíbe el uso de fuegos artificiales rudiosos con excepciones profesionales en espectáculos. Los defensores argumentan el bienestar animal, de bebés y de personas vulnerables por el estrés que provocan estos fuertes ruidos.

El Gobierno y la mayoría del Parlamento rechazaban la iniciativa por el uso que se hacía tradicionalmente en días señalados como el 31 de diciembre.

Por último, se ha rechazado con un 58,9% la Iniciativa del Impuesto Justo del Partido del Centro para abolir la tributación conjunta de las parejas. La propuesta planteaba que las personas físicas tributaran de forma similar estuvieran o no casadas.