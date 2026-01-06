Suiza confirma que el resort incendiado no fue sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza) - POLICÍA DE VALAIS

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suiza han confirmado este martes que el bar del resort de Crans-Montana en el que murieron 40 personas a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años, en el marco de las investigaciones sobre el suceso.

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha afirmado ante la prensa que el análisis del expediente sobre las instalaciones "halló fallas en los controles periódicos" en el lugar, Le Constellation, entre 2020 y 2025, según ha recogido el diario suizo 'Le Matin'. "Lo lamentamos profundamente", ha recalcado.

Así, ha destacado que "no estaba al corriente de estas fallas" y ha sostenido que "realizar una inspección anual de cada establecimiento es una tarea exigente" para una comuna, si bien ha agregado que las autoridades asumirán sus responsabilidades en caso de que se presenten cargos.

Férant ha desvelado que el lugar fue sometido a controles de seguridad en 2016, 2018 y 2019 y ha asegurado que las autoridades "habrían intervenido inmediatamente" si hubieran sido conscientes del riesgo, al tiempo que ha anunciado una "medida inmediata" para prohibir el uso de material pirotécnico en lugares cerrados.

Las autoridades han retirado por ahora la licencia de operaciones de un segundo restaurante que tenía los mismos propietarios que el lugar escenario del suceso, que ha sido achacado a bengalas colocadas en botellas de champán durante la celebración.

El suceso dejó 40 muertos --identificados durante el fin de semana, de los que más de la mitad son suizos y la mayoría eran adolescentes--, además de más de 115 heridos, 83 de los cuales seguían hospitalizados el lunes a causa de la gravedad de su estado.