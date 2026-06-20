Suiza prohíbe la simbología nazi en público ante el "aumento de incidentes antisemitas" en el país

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MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Federal de Suiza ha aprobado este viernes un decreto ley que prohíbe de forma estricta el uso y la exhibición de simbología nazi en espacios públicos, una medida que contempla multas económicas de 200 francos suizos (216 euros) para los infractores y que se ampliará a otros extremismos en el futuro.

"Los símbolos nazis representan una ideología misantrópica que contradice los valores fundamentales de una sociedad libre y democrática. El racismo y el antisemitismo no tienen cabida en nuestra sociedad", ha remarcado el Gobierno suizo a partir de un comunicado.

La nueva Ley Federal busca cerrar una laguna jurídica en la legislación helvética, la cual hasta ahora solo penalizaba estos símbolos si se utilizaban activamente con fines de propaganda o apología. Con el nuevo marco legal, propuesto a finales de 2024, la mera exhibición pública intencionada pasará a ser delito.

"El Consejo Federal tiene como objetivo principal prohibir el uso de símbolos abiertamente nazis en espacios públicos, como la esvástica o el saludo nazi. Sin embargo, también se prohibirán las versiones modificadas de estos símbolos, siempre que hagan referencia explícita al nazismo en el contexto específico", ha detallado la institución.

La prohibición abarca tanto el entorno físico como el digital (Internet y medios audiovisuales) e incluye objetos, gestos y saludos. Por el contrario, el Gobierno suizo ha decidido excluir los códigos numéricos de la norma debido a su ambigüedad, y ha estipulado excepciones para fines educativos, científicos, artísticos o periodísticos, así como para símbolos religiosos preexistentes de apariencia similar.

Asimismo, el Ejecutivo helvético ha justificado la urgencia de la norma debido al notable repunte de incidentes antisemitas registrados en el país. Las infracciones se tramitarán por la vía rápida mediante un procedimiento sumario de multas, mientras las autoridades ya trabajan en una segunda fase para extender la prohibición a otros símbolos extremistas, racistas o que glorifiquen la violencia.

"Quien infrinja la prohibición será multado con 200 francos suizos. El plan consiste en tramitar las infracciones con rapidez e inmediatamente después de cometerse, mediante un procedimiento sumario de multas. Para ello, se modificará la Ley de Multas Sumarias (OBG) y la ordenanza correspondiente", reza el comunicado.