Suiza vota este domingo en referéndum sobre el matrimonio homosexual

Este domingo la población suiza vota en referéndum sobre varias cuestiones, incluida la legalización del matrimonio homosexual, un tema en el que las encuestas apuntan a una amplia mayoría a favor de su legalización.

Casi el 63 por ciento del electorado se declaró a favor del matrimonio gay, según el último sondeo realizado en septiembre por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR-SRG).

En concreto se vota una enmienda al Código Civil que legaliza el matrimonio entre dos mujeres o dos hombres. En la actualidad, las parejas del mismo sexo solo pueden constituir una pareja registrada, una vía a la que recurren cada año unas 700 parejas.

En muchos aspectos, las parejas registradas tienen los mismos derechos y deberes que los cónyuges casados. Por ejemplo, pueden elegir un nombre común, estar protegidos en caso de cese de la manutención y recibir una parte de la herencia o la pensión de jubilación de su cónyuge. Desde 2018, las parejas del mismo sexo también pueden adoptar al hijo de su pareja.

Si sale adelante la propuesta, las parejas del mismo sexo casadas también podrán adoptar conjuntamente un niño. Si uno de los miembros de la pareja es extranjero, podrá beneficiarse de un procedimiento de naturalización más corto y menos costoso.

"INICIATIVA DEL 99 POR CIENTO"

Además, este mismo domingo Suiza vota sobre la fiscalidad de personas con grandes patrimonios en la iniciativa popular conocida como "iniciativa del 99 por ciento". El texto, lanzado por los Jóvenes Socialistas Suizos es un intento de abordar las disparidades en la distribución de la riqueza y los ingresos y propone un impuesto del 150 por ciento sobre las rentas del capital que superen una determinada cantidad y proponen el umbral de 100.000 francos suizos (unos 92.300 euros).

Los promotores de la iniciativa afirman que su propuesta es un paso hacia una mayor igualdad y permitiría la reducción de los costes de las primas del seguro médico, las guarderías o el transporte público.

Para los partidarios del "no", estas propuestas no son necesarias, ya que perjudicarían la economía y la competitividad de Suiza y no conducirían a una mejor redistribución de la riqueza. También señalan que el impacto financiero potencial de la iniciativa es imposible de predecir.

La iniciativa no tiene casi ninguna posibilidad de ser aceptada, como mostró la última encuesta de la SSR SRG: a principios de septiembre, el 57 por ciento de los encuestados estaba en contra de la propuesta, mientras que solamente estaban a favor el 37 por ciento.